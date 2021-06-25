Членство Украины в НАТО является вопросом безопасности, а не политики — Зеленский

Вступление Украины в Североатлантический Альянс НАТО более важно в плане безопасности, чем в политическом аспекте.

Об этом в интервью заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он также отметил, что на Донбассе продолжается война, и Украина нуждается в реальной поддержке международного сообщества.

— Мне кажется, что многие страны поняли, что Украину можно держать на таком расстоянии — “ну хорошо, молодцы, еще немного, еще несколько реформ, еще что-то и т.д.”. А мы нуждаемся сейчас в поддержке, сейчас у нас война, сейчас нам нужны конкретные действия от Альянса и от США.

Владимир Зеленский напомнил, что угроза эскалации со стороны РФ будет оставаться, поэтому Украина заинтересована в получении Плана действий по членству в НАТО.

Членство в НАТО

В апреле вероятное членство Украины в НАТО прокомментировал генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

Судьбу членства суверенных стран в Североатлантическом альянсе могут решать только лишь 30 стран-союзников.

Генсек НАТО отметил, что это будет зависеть не только от политической воли союзников, но и от готовности Украины выполнять условия, необходимые для получения членства.