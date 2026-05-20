В матче Фрайбург — Астон Вилла определится новый обладатель трофея Лиги Европы по итогам сезона 2025/26. Игра состоится в среду, 20 мая, на стадионе Бешикташ в Стамбуле (Турция).

Начало матча Фрайбург – Астон Вилла – в 22:00 по киевскому времени.

Фрайбург – Астон Вилла: прогноз букмекеров на матч

По мнению букмекеров, фаворитами матча Фрайбург – Астон Вилла являются подопечные Унаи Эмери.

Ставки на победу Фрайбурга принимаются с коэффициентом 5.48. Успех Астон Виллы оценивается в 1.71. Ничейный результат матча Фрайбург – Астон Вилла в основное время – 3.81.

Вероятность того, что финал Лиги Европы завершится после серии пенальти, оценивается в 2.91.

Наиболее вероятным результатом матча Фрайбург – Астон Вилла букмекеры считают счет 1:0 в пользу Астон Виллы – коэффициент 6.29.

Ранее команды никогда не встречались между собой в официальных матчах.

В полуфинале Лиги Европы Фрайбург одолел Брагу по итогам двух матчей, а Астон Вилла обыграла Ноттингем Форест.

Действующим победителем Лиги Европы является английский Тоттенхэм Хотспур, который в финале 2025 года обыграл Манчестер Юнайтед.

