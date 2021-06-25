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Факти / Україна / Політика
Наташа Тарчевська |

Членство України в НАТО є питанням безпеки, а не політики – Зеленський

володимир зеленський

Вступ України до Північноатлантичного Альянсу НАТО є безпековою проблемою, а не політичною.

Про це в інтерв’ю заявив президент України Володимир Зеленський.

Він також наголосив, що на Донбасі триває війна, і Україна потребує реальної підтримки міжнародної спільноти.

– Мені здається, що багато країн зрозуміли, що Україну можна тримати на такій відстані – “ну добре, молодці, ще трохи, ще кілька реформ, ще щось, тощо”. А ми потребуємо зараз у підтримці, зараз у нас війна, зараз нам потрібні конкретні дії від Альянсу і від США.

Володимир Зеленський нагадав, що загроза ескалації з боку РФ залишатиметься, тому Україна зацікавлена в отриманні Плану дій щодо членства в НАТО.

Членство в НАТО

У квітні ймовірне членство України в НАТО прокоментував генсекретар альянсу Єнс Столтенберг.

Долю членства суверенних країн у Північноатлантичному альянсі можуть вирішувати лише лише 30 країн-союзників.

Генсек НАТО зауважив, що це залежатиме не лише від політичної волі союзників, а й від готовності України виконувати умови, необхідні для здобуття членства.

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