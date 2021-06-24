На данный момент общий прогресс выполнения Соглашения об ассоциации Украина-ЕС составляет 54%, сообщил Правительственный Офис координации европейской и евроатлантической интеграции.

Там отмечают, что это очень хороший показатель, так как он свидетельствует о том, что более половины обязательств уже выполнено.

— По результатам отчетного периода, это пять лет, Пульс соглашения посчитал общий процент прогресса, который составляет 54%, — рассказала исполняющий обязанности генерального директора офиса Марина Нелина.

Наибольший прогресс был достигнут в следующих областях:

предпринимательство — 80%;

госзакупки — 83%;

гуманитарная политика — 85%;

технические барьеры в торговле — 85%

юстиция, свобода, безопасность и права человека — 85%

политический диалог, национальная безопасность и оборона — 89%.

Худшие результаты в сфере финансового сотрудничества и борьбы с мошенничеством — только 24%, не впечатлили также изменения в транспортной инфраструктуре, почтовых и курьерских услугах — 35%.

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Также не произошло кардинального интеграции финансового сектора — 36%.

В Офисе координации европейской и евроатлантической интеграции отметили, что больше всего поручений выполнили центральные органы исполнительной власти — 54%, Верховная Рада справилась с 43% задач, другие органы — 37%.