Що в Україні не так, як у Європі, а також про перспективи вступу країни до ЄС розповів естонський дипломат, очільник представництва ЄС в Україні Матті Маасікас.

Про це посол повідомив в ексклюзивному інтерв’ю у межах програми Ранок у великому місті на телеканалі ICTV.

– Із чим у Європі асоціюють Україну?

– Вона велика, у вас найкращі чорноземи у світі, ви можете нагодувати всю Європу і, звісно, на жаль, це конфлікт на Сході України. Іноді корупція.

– На скільки за 10-бальною шкалою можете оцінити рівень життя в Україні?

– Тверда сімка.

– Що в Україні не так, як у Європі?

– Стандарти життя. Україна втратила якийсь проміжок часу з моменту незалежності 30 років тому, і зараз вам треба це надолужити.

– Коли Україна може стати членом ЄС?

– Я доживу до цього дня.

– У чому проблема України?

– Зараз Україна змінює свій вектор зі східного на західний. Це могло б бути трішки швидше.

– Які реформи вважаєте найпріоритетнішими?

– Передусім необхідна судова реформа. Українцям треба дати можливість повірити у те, що, якщо щось піде не так, вони отримають правосуддя.

– Позиція країн ЄС щодо агресії Росії?

– Цілковите засудження. Ми вважаємо, що українські лідери зробили певні кроки. Росія має зробити крок назустріч, чого ще не зробила. І Росія – це учасник конфлікту, а не посередник.

– Якої підтримки очікувати Україні від ЄС найближчим часом?

– Що більше Україна реформує, то більше ЄС підтримує Україну.

Маасікас вакцинувався від коронавірусу

Очільник представництва Європейського союзу в Україні Матті Маасікас зробив щеплення від Covid-19.

Для імунізації естонський дипломат обрав препарат від AstraZeneca.

Більше новин про Матті Маасікаса читайте на Фактах ICTV.