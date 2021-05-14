Що в Україні не так, як у Європі, а також про перспективи вступу країни до ЄС розповів естонський дипломат, очільник представництва ЄС в Україні Матті Маасікас.
Про це посол повідомив в ексклюзивному інтерв’ю у межах програми Ранок у великому місті на телеканалі ICTV.
– Із чим у Європі асоціюють Україну?
– Вона велика, у вас найкращі чорноземи у світі, ви можете нагодувати всю Європу і, звісно, на жаль, це конфлікт на Сході України. Іноді корупція.
– На скільки за 10-бальною шкалою можете оцінити рівень життя в Україні?
– Тверда сімка.
– Що в Україні не так, як у Європі?
– Стандарти життя. Україна втратила якийсь проміжок часу з моменту незалежності 30 років тому, і зараз вам треба це надолужити.
– Коли Україна може стати членом ЄС?
– Я доживу до цього дня.
– У чому проблема України?
– Зараз Україна змінює свій вектор зі східного на західний. Це могло б бути трішки швидше.
– Які реформи вважаєте найпріоритетнішими?
– Передусім необхідна судова реформа. Українцям треба дати можливість повірити у те, що, якщо щось піде не так, вони отримають правосуддя.
– Позиція країн ЄС щодо агресії Росії?
– Цілковите засудження. Ми вважаємо, що українські лідери зробили певні кроки. Росія має зробити крок назустріч, чого ще не зробила. І Росія – це учасник конфлікту, а не посередник.
– Якої підтримки очікувати Україні від ЄС найближчим часом?
– Що більше Україна реформує, то більше ЄС підтримує Україну.
Маасікас вакцинувався від коронавірусу
Очільник представництва Європейського союзу в Україні Матті Маасікас зробив щеплення від Covid-19.
Для імунізації естонський дипломат обрав препарат від AstraZeneca.
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