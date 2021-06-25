Верховная Рада Украины на следующей неделе планирует собраться на два внеочередных заседания.
Об этом заявил первый заместитель главы фракции Слуга народа Александр Корниенко. В частности, заседания запланированы на 29 июня и 1 июля.
На повестке дня несколько важных законопроектов. Среди них — пакет документов, посвященных оборонному сектору (так называемый законопроект о национальном сопротивлении), а также законопроекты об увеличении численности ВСУ и о критической инфраструктуре.
По словам политика, помимо этого планируется принятие документа, возвращающего чернобыльские льготы, которые отменили в 2014 году.
Также народные депутаты рассмотрят законопроект о Большой реставрации, который сможет расширить программу президента и финансировать объекты коммунальной собственности общин.
Корниенко отметил, что нардепы также обсудят инициативу о реформе государственной архитектурно-строительной инспекции и пакет законопроектов относительно олигархов.
По его словам, это поможет начать процесс деолигархизации и даст Украине возможность избавиться от влияния олигархов на политику и медиапространство.
Кроме этого, рассмотрят ключевые законопроекты для проведения судебной реформы. По мнению Корниенко, это позволит обновить и перезагрузить судебную систему.