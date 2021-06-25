Верховна Рада України на наступному тижні планує зібратися на два позачергові засідання.

Про це заявив перший заступник глави фракції Слуга народу Олександр Корнієнко. Зокрема, засідання заплановано на 29 червня та 1 липня.

На порядку денному декілька важливих законопроектів. Серед них – пакет документів, присвячених оборонному сектору (так званий законопроект про спротив), а також законопроекти про збільшення чисельності ЗСУ та про критичну інфраструктуру.

За словами політика, крім цього планується ухвалення документа, що повертає чорнобильські пільги, які скасували у 2014 році.

Також народні депутати розглянуть законопроект про Велику реставрацію, який зможе розширити програму президента та фінансувати об’єкти комунальної власності громад.

Корнієнко зазначив, що нардепи також обговорять ініціативу про реформу державної архітектурно-будівельної інспекції та пакет законопроектів щодо олігархів.

За його словами, це допоможе розпочати процес деолігархізації та дасть змогу Україні позбутися впливу олігархів на політику і медіапростір.

Крім цього, розглянуть ключові законопроекти для проведення судової реформи. На думку Корнієнка, це дозволить оновити та перезавантажити судову систему.