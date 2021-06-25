Дмитрий Живицкий назначен председателем Сумской ОГА

Председателем Сумской областной госадминистрации назначен Дмитрий Живицкий. Президент Владимир Зеленский 25 июня подписал соответствующий указ №273.

Перед этим глава государства другим указом №272 уволил с этой должности Василия Хому.

Зеленский принял Живицкого в ОП и вручил служебное удостоверение.

Во время разговора Зеленский отметил, что новый глава ОГА хорошо знает этот регион, потому что сам оттуда родом.

Дмитрий Живицкий родился в Сумах в 1982 году.

Первое высшее образование получил в Сумском государственном университете (2004). Специальность — оборудование химических производств и предприятий строительных материалов.

Второе — в Национальной академии государственного управления при президенте Украины по специальности публичное управление и администрирование (2019).

Живицкий имеет опыт работы в органах местной и государственной власти.

В частности, его последняя должность — заместитель министра инфраструктуры, которую он занимал с сентября 2020-го до июня 2021 года.