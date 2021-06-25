Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Політика
Валентина Летяк |

Дмитра Живицького призначено головою Сумської ОДА

Дмитро Живицький

Головою Сумської обласної держадміністрації призначено Дмитра Живицького. Президент Володимир Зеленський 25 червня підписав відповідний указ №273.

Перед цим глава держави іншим указом №272 звільнив з цієї посади Василя Хому.

Зеленський прийняв Живицького в ОП та вручив службове посвідчення.

Під час розмови Зеленський наголосив, що новий голова ОДА добре знає цей регіон, бо сам звідти родом.

Дмитро Живицький народився в Сумах у 1982 році.

Першу вищу освіту здобув у Сумському державному університеті (2004). Спеціальність – обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів.

Другу – у Національній академії державного управління при президентові України за спеціальністю публічне управління та адміністрування (2019).

Живицький має досвід роботи в органах місцевої та державної влади.

Зокрема, його остання посада – заступник міністра інфраструктури, яку він обіймав з вересня 2020-го до червня 2021 року.

Джерело: Офіс президента

Фото: Офіс президента

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка