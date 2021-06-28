Торжественное заседание Верховной Рады IX созыва по случаю Дня Конституции начнется 28 июня в 11.00. Трансляцию заседания можно смотреть онлайн на сайте Факты ICTV.

Мероприятие состоится согласно распоряжению председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова и в исполнение постановления ВР Украины.

Аппарату Рады поручили обеспечить подготовку и проведение торжественного заседания и мероприятий. В то же время на заместителя председателя Верховной Рады Елену Кондратюк возложили контроль за выполнением распоряжения.

Планируется, что в мероприятии примут участие народные депутаты Украины IX и II созыва, члены Ассоциации народных депутатов, представители дипломатических учреждений и международных организаций.

В то же время в заседании примет участие президент, председатель Верховной Рады, Кабинет министров, члены Конституционного Суда Украины, председатели областных советов, представители Совета Церквей и другие должностные лица, которым дает согласие на назначение и назначает ВР Украины.