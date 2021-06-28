Урочисте засідання Верховної Ради IX скликання з нагоди Дня Конституції розпочнеться 28 червня о 11.00. Трансляцію засідання можна дивитися онлайн на сайті Факти ICTV.

Захід відбудеться відповідно до розпорядження голови Верховної Ради Дмитра Разумкова та на виконання постанови ВР України.

Апарату Ради доручили забезпечити підготовку та проведення урочистого засідання та заходів. Водночас на заступника голови Верховної Ради Олену Кондратюк поклали контроль за виконанням розпорядження.

Планується, що у заході візьмуть участь народні депутати України IX та II скликання, члени Асоціації народних депутатів, представники дипломатичних установ та міжнародних організацій.

Водночас у засіданні візьме участь президент, голова Верховної Ради, Кабінет міністрів, члени Конституційного Суду України, голови обласних рад, представники Ради Церков та інші посадові особи, яким дає згоду на призначення та призначає ВР України.