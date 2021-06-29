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Факты / Украина / Политика
Тетяна Забожко |

Онлайн-трансляция заседания Верховной Рады 29 июня

Верховная Рада

Пленарное заседание Верховной Рады 29 июня традиционно начнется в 10.00. Трансляцию можно смотреть онлайн на сайте Факты ICTV.

В этот день депутаты намерены отменить два решения, касающиеся стимулирования детенизации доходов и повышения налоговой культуры граждан.

Также они хотят отменить принятие во втором чтении и в целом проекта Закона Украины О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения независимости Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Кроме того, депутаты рассмотрят предложения президента к принятому 3 июня законопроекту о декларировании №4651.

Вместе с тем, 29 июня депутаты должны начать рассмотрение в первом чтении президентского законопроекта №5599 об олигархах.

Обработают и обозначенный главой государства как неотложный проект закона О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины и Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно криминализации контрабанды товаров и подакцизных товаров, а также недостоверного декларирования товаров.

На заседании речь пойдет также о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины, расширении круга лиц, которые могут претендовать на поступление на государственную службу и о правилах отбывания административного ареста.

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Отмена предыдущих решений и закон об олигархах: повестка дня Рады 29 июня

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