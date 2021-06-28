В Україну повернеться оригінал Конституції Пилипа Орлика – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський виступив на урочистому засіданні Верховної Ради з нагоди Дня Конституції.

За його словами, Національний архів Швеції передав Україні три копії Конституції України Пилипа Орлика – одна з них вже виставлена на загальний огляд у фойє парламенту.

Він додав, що другу копію виставлять в офісі президента, а третю – в Конституційному суді одразу після його оновлення та перезавантаження.

Крім того, до 30 річниці незалежності України вперше за 311 років до України повернеться оригінал Конституції Пилипа Орлика.

Її разом з булавою, що належала гетьману, а також його попередникові Івану Мазепі можна буде побачити в Софійському соборі.

– Полотно української історії має тисячі років і стільки ж бракуючих частин пазлу. Ми їх повертаємо українцям і Україні, Слава Україні! За останній місяць, враховуючи перипетії Євро-2020, шведські партнери вже вдруге демонструють, що є нашими великими друзями. І ми віримо, що й завтра вони вже втретє покажуть, як сильно вони люблять Україну, – пошуткував Зеленський.

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