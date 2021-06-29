Пленарне засідання Верховної Ради 29 червня традиційно розпочнеться о 10.00. Трансляцію можна дивитися онлайн на сайті Факти ICTV.

Цього дня депутати мають намір скасувати два рішення, що стосуються стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян.

Також вони хочуть скасувати ухвалення в другому читанні та в цілому проекту Закону України Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення незалежності Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

Крім того, депутати розглянуть пропозиції президента до ухваленого 3 червня законопроекту щодо декларування №4651.

Разом із тим, 29 червня депутати мають розпочати розгляд у першому читанні президентського законопроекту №5599 про олігархів.

Опрацюють і позначений главою держави як невідкладний його проект закону Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо криміналізації контрабанди товарів та підакцизних товарів, а також недостовірного декларування товарів.

На засіданні йтиметься також про відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, розширення кола осіб, які можуть претендувати на вступ на державну службу та правила відбування адміністративного арешту.