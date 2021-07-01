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Факты / Украина / Политика
Людмила Богданова |

Членом НАТО Украина станет раньше, чем членом ЕС — Кулеба

Дмитро Кулеба

Украина станет членом Североатлантического Альянса раньше, чем вступит в Европейский Союз. Такое мнение озвучил глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

В то же время Кулеба подчеркнул, что спрогнозировать, когда именно это произойдет, он не может.

— Я никаких дат не буду называть. Но по логике исторического процесса я могу достаточно уверенно предположить, что членом НАТО Украина станет раньше, чем членом ЕС.

По словам министра иностранных дел, стратегии Украины без членства в НАТО не может быть, ведь это предусмотрено Конституцией.

Кулеба подчеркнул, что за последние годы Украина очень укрепилась, в том числе и ее армия. По его мнению, было достаточно реформ для нового этапа евроатлантической интеграции.

Глава МИД добавил, что в НАТО за 13 лет до сих пор не достигли согласия по поводу Украины, и это очень печально. Хотя консенсус на политическом уровне был подтвержден на последнем саммите Альянса.

Саммит НАТО прошел в июне, на нем члены Альянса подтвердили решение о приеме Украины, но назвали условие. Североатлантический Альянс посоветовал Украине больше сосредоточиться на реформах по коррупции и децентрализации.

Также в НАТО отметили важность реформ в сфере безопасности, в частности на изменениях в СБУ.

Источник: ЛІГА.net

Фото: УНИАН

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