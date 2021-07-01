Гройсман требует от власти немедленных изменений в земельной и пенсионной реформах в пользу украинцев

Лидер политической партии Украинская стратегия Гройсмана Владимир Гройсман требует от власти немедленно внести изменения в действующее законодательство и законодательные инициативы по земельной и пенсионной реформам и предлагает свой вариант объединения работы этих важнейших систем — в пользу государства и каждого гражданина независимо от возраста.

Об этом он сказал в своем обращении в социальной сети Facebook.

По словам политика, варианты рынка земли и накопительной пенсионной системы, предложенные властью, не только лишат украинцев ценного ресурса — земли, но и приведут к обнищанию каждого пенсионера, нынешнего и будущего, ведь никто и ничто не гарантирует сохранения накоплений граждан.

Риски полной распродажи земли после 2024 года, как и риски обесценивания сбережений, никто не просчитывает. Итак, спросить просто не будет с кого.

— Украинскому фермеру нужны деньги и эксклюзивное право купить землю. Далее он создает рабочие места на своей территории, нанимает работников, будет производить продукцию и поставлять ее для украинцев. Что нужно будущим пенсионерам? Чтобы их накопления не сгорели и не пропали! И вот, сочетая эти две системы, можно достичь четких целей. Украина может быть экономически успешной, а украинцы — богаче, — уверен Владимир Гройсман.

Предложение Владимира Гройсмана заключается в следующем. В случае введения накопительной пенсионной системы, в Пенсионном фонде за два года будет аккумулировано около 120 млрд грн. И это именно тот объем средств, который нужен украинским фермерам для выкупа 4,5 млн га земель, которые будут в свободном обращении.

Средства Пенсионного фонда могут предоставляться фермерам — в качестве долгосрочных и недорогих кредитов на 20 лет под 2,5% -3%.

Фермер будет платить процент за пользование кредитом, развивать агросектор и село в целом, а пенсионер — получать дополнительный доход на свои сбережения и иметь гарантию их сохранности. Государство также может быть привлечено — путем компенсации кредитных процентов к уровню учетной ставки НБУ.