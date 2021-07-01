Гройсман вимагає від влади негайних змін у земельній та пенсійній реформах на користь українців

Лідер політичної партії Українська стратегія Гройсмана Володимир Гройсман вимагає від влади негайно внести зміни в чинне законодавство та законодавчі ініціативи щодо земельної та пенсійної реформ і пропонує свій варіант об’єднання роботи цих найважливіших систем – на користь держави та кожного громадянина незалежно від віку.

Про це він сказав у своєму зверненні у соціальній мережі Facebook.

За словами політика, варіанти ринку землі та накопичувальної пенсійної системи, запропоновані владою, не тільки позбавлять українців найціннішого ресурсу – землі, а й призведуть до зубожіння кожного пенсіонера, нинішнього і майбутнього, адже ніхто і ніщо не гарантуватиме збереження накопичень громадян.

Ризики повного розпродажу землі після 2024 року, як і ризики знецінення заощаджень, ніхто не прораховує. Отже, спитати просто не буде з кого.

— Українському фермеру потрібні гроші та ексклюзивне право купити землю. Далі він створює робочі місця на своїй території, наймає працівників, буде виробляти продукцію і постачати її для українців. Що потрібно майбутнім пенсіонерам? Щоб їхні накопичення не згоріли та не пропали! І ось, поєднуючи ці дві системи, можна досягти чітких цілей. Україна може бути економічно успішною, а українці – заможнішими, – впевнений Володимир Гройсман.

Пропозиція Володимира Гройсмана полягає в наступному. У разі введення накопичувальної пенсійної системи, в Пенсійному фонді за два роки буде акумульовано близько 120 млрд грн. І це саме той обсяг коштів, який потрібен українським фермерам для викупу 4,5 млн га земель, які будуть у вільному обігу.

Кошти Пенсійного фонду можуть надаватися фермерам – в якості довгострокових і недорогих кредитів, на 20 років під 2,5%-3%.

Фермер платитиме відсоток за користування кредитом, розвиватиме агросектор і село в цілому, а пенсіонер – отримуватиме додатковий дохід на свої заощадження і матиме гарантію їх збереження. Держава так само може бути залучена – шляхом компенсації кредитних відсотків до рівня облікової ставки НБУ.