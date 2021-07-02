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Факти / Україна / Політика
Максим Зайченко |

Комітет Конгресу США ухвалив поправку про санкції проти Північного потоку-2

Конгрес США

Комітет Палати представників Конгресу США з питань асигнувань схвалив проект поправки, яким пропонується у 2022 фінансовому році усунути скасування санкцій проти осіб, що займаються реалізацією проекту Північний потік-2.

Раніше в цьому році адміністрація США звільнила від санкцій компанію-оператора Північного потоку-2 Nord Stream AG і її директора Маттіаса Варінга. У США це обґрунтували міркуваннями національної безпеки.

– Північний-потік-2 – це політична зброя для підриву енергетичної безпеки Європи, яка негативно впливає на кілька східно-європейських, нордичних і балтійських країн, а також Європейський парламент. Всі вони виступили проти цього трубопроводу “, – заявила конгресмен-демократ Марсі Каптур. 

Відповідна правка внесеться до законопроекту щодо наступного бюджету.

Зазначимо, на початку червня члени Комітету Палати представників Конгресу США звернулися до держсекретаря США Ентоні Блінкена з листом, в якому висловили “глибоке розчарування” з приводу зняття санкцій з компанії Nord Stream 2 AG і її директора.

Пізніше Блінкен під час слухань у Конгресі заявив, що рішення про зняття санкцій можуть переглянути в будь-який момент. 

Він також зазначив, що Америка веде активні переговори з Німеччиною щодо зменшення шкоди від Північного потоку-2, зокрема й для України.

 

 

 

Джерело: Голос Америки

Фото: Dreamstime

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