Комітет Палати представників Конгресу США з питань асигнувань схвалив проект поправки, яким пропонується у 2022 фінансовому році усунути скасування санкцій проти осіб, що займаються реалізацією проекту Північний потік-2.

Раніше в цьому році адміністрація США звільнила від санкцій компанію-оператора Північного потоку-2 Nord Stream AG і її директора Маттіаса Варінга. У США це обґрунтували міркуваннями національної безпеки.

– Північний-потік-2 – це політична зброя для підриву енергетичної безпеки Європи, яка негативно впливає на кілька східно-європейських, нордичних і балтійських країн, а також Європейський парламент. Всі вони виступили проти цього трубопроводу “, – заявила конгресмен-демократ Марсі Каптур.

Відповідна правка внесеться до законопроекту щодо наступного бюджету.

Зазначимо, на початку червня члени Комітету Палати представників Конгресу США звернулися до держсекретаря США Ентоні Блінкена з листом, в якому висловили “глибоке розчарування” з приводу зняття санкцій з компанії Nord Stream 2 AG і її директора.

Пізніше Блінкен під час слухань у Конгресі заявив, що рішення про зняття санкцій можуть переглянути в будь-який момент.

Він також зазначив, що Америка веде активні переговори з Німеччиною щодо зменшення шкоди від Північного потоку-2, зокрема й для України.