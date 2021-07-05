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Факты / Украина / Политика
Валентина Летяк |

Зеленский в Литве встретится с председателем Евросовета

шарль мішель

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 6 июля, посетит Литву, где запланирована его встреча с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.

Согласно графику европейского политика, в 14.00 он проведет встречу с президентом Литвы Гитанасом Науседой и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Запланированы также переговоры Мишеля с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской.

На сайте Офиса президента нет информации о визите Зеленского в Литву, как и на портале президента Литовской Республики.

Однако, по данным литовских СМИ, в Вильнюсе 7 июля Науседа и Зеленский откроют Конференцию по реформам в Украине, во время которой обратятся к международному сообществу с просьбой поддержать Киев на пути в Евросоюз и НАТО.

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Источник: consilium.europa.eu

Фото: Depositphotos

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