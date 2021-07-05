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Факти / Україна / Політика
Валентина Летяк |

Зеленський у Литві зустрінеться з головою Євроради

шарль мішель

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 6 липня, відвідає Литву, де запланована його зустріч з головою Європейської ради Шарлем Мішелем.

Згідно з графіком європейського політика, о 14.00 він проведе зустріч з президентом Литви Гітанасом Науседою і президентом України Володимиром Зеленським.

Заплановані також переговори Мішеля з лідером білоруської опозиції Світланою Тихановською.

На сайті Офісу президента немає інформації про візит Зеленського до Литви, як і на порталі президента Литовської Республіки.

Проте, за даними литовських ЗМІ, у Вільнюсі 7 липня Науседа і Зеленський відкриють Конференцію з реформ в Україні, під час якої звернуться до міжнародної спільноти з проханням підтримати Київ на шляху до Євросоюзу та НАТО.

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Джерело: consilium.europa.eu

Фото: Depositphotos

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