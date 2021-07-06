Установчий саміт Кримської платформи відбудеться в Києві 23 серпня. Цього дня виступлять президент України, голова Верховної Ради, прем’єр-міністр України, лідер кримсько-татарського народу та глави іноземних делегацій.

– Також, що для нас дуже важливо, участь візьме представник громадянського суспільства – новоствореної експертної мережі Кримської платформи, – повідомила під час форуму Україна 30. Міжнародна політика перший заступник міністра МЗС України Еміне Джапарова.

Діяльність Кримської платформи відбуватиметься паралельно на кількох рівнях – на урядовому, парламентському, експертному та муніципальному.

Робота саміту продовжиться у форматі чотирьох панельних дискусій і обговорень.

Учасники заходів зосередяться на:

політиці невизнання та санкцій,

безпекових викликах,

захисті прав людини в тимчасово окупованому Криму,

відновленні прав кримсько-татарського народу як елементу деокупації.

– Спільна декларація, яку ми плануємо ухвалити під час саміту, окрім формального запуску Кримської платформи, підтвердить незмінність формули Крим – це Україна, засудить злочини Росії в Криму та окреслить параметри міжнародної політики деокупації, – зауважила Еміне Джапарова.

Після саміту діяльність Кримської платформи триватиме. Так, міжурядовий рівень платформи діятиме у вигляді консультацій міністрів закордонних справ, координаційних зустрічей спеціалізованих робочих груп за пріоритетними напрямами та конференцій.

Крім того, в уряді планують заснувати щорічний форум, присвячений безпеці чорноморського регіону та поза його межами.

5 липня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив про шантажування ймовірних учасників Кримської платформи з боку Росії. За його словами, Російська Федерація вимагає від представників цих країн не брати участі в платформі.

Фото: МЗС України