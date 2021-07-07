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Факты / Украина / Политика
Вікторія Гірко |

Энергетическая безопасность и Северный поток-2: что Зеленский хочет обсудить с Меркель

Зеленский, Меркель

Во время своего визита в Германию 12 июля президент Украины Владимир Зеленский хотел бы обсудить с канцлером Ангелой Меркель энергетическую безопасность и строительство газопровода Северный поток-2.

Об этом глава государства сообщил во время брифинга.

— Вопрос Северного потока-2 — глобальный, и я ожидаю, что мы обсудим его с госпожой Меркель. Это важно для энергетической безопасности не только Украины, но и всей Европы. Кроме того, это лакмусовая бумажка, которая показывает, что в приоритете для тех или иных стран, когда они не чувствуют отсутствие безопасности, а думают об экономике, — заявил глава государства.

Также Владимир Зеленский добавил, что на сегодня многие страны ЕС разделены в вопросе строительства Северного потока-2. По мнению президента, им трудно найти баланс между безопасностью и экономикой.

Глава государства уже неоднократно говорил о том, что Северный поток-2 — это оружие против Украины и Европы. Поэтому европейские страны должны консолидировать усилия, чтобы противодействовать российскому газопроводу.

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