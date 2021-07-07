Российский газопровод Северный поток-2 не должен быть инструментом давления, а должен оставаться товаром. Сейчас он является оружием против Украины.

Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко во время визита в Центр передового опыта НАТО по вопросам энергобезопасности в Вильнюсе.

По его словам, газопровод угрожает энергобезопасности Украины и Европы.

— Считаю, что Северный поток-2 — это оружие против Украины и угроза энергобезопасности и Украины, и всей Европы. Газ должен быть товаром, а не инструментом политического давления. Только совместными усилиями мы сможем противостоять российской монополии, — заявил Галущенко.

Северный поток-2 должен соединить Россию и Германию через Балтийское море. Украина, США и ряд стран Восточной Европы выступают против этого газопровода, поскольку он ставит под угрозу безопасность Украины и Европы.

Напомним, президент Владимир Зеленский уже неоднократно говорил о том, что Северный поток-2 — это оружие против Украины и Европы. Поэтому, по его мнению, европейские страны должны консолидировать усилия, чтобы противодействовать российскому газопроводу.

Фото: УНИАН