Російський газопровід Північний потік-2 не повинен бути інструментом тиску, а має залишатися товаром. Зараз він є зброєю проти України.

Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко під час візиту в Центр передового досвіду НАТО з питань енергобезпеки у Вільнюсі.

За його словами, газопровід загрожує енергобезпеці України та Європи.

– Вважаю, що Північний потік-2 – це зброя проти України та загроза енергобезпеці України, і всієї Європи. Газ повинен бути товаром, а не інструментом політичного тиску. Тільки спільними зусиллями ми зможемо протистояти російській монополії, – заявив Галущенко.

Північний потік-2 повинен з’єднати Росію і Німеччину через Балтійське море. Україна, США та низка країн Східної Європи виступають проти цього газопроводу, оскільки він ставить під загрозу безпеку України та Європи.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вже неодноразово говорив про те, що Північний потік-2 – це зброя проти України та Європи. Тому, на його думку, європейські країни повинні консолідувати зусилля, щоб протидіяти російському газопроводу.

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Фото: УНІАН