Страны Люблинского треугольника официально поддержали вступление Украины в НАТО и ЕС

Министры иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, Литвы Габриэлюс Ландсбергис и Польши Збигнев Рау провели третье заседание Люблинского треугольника, во время которого подписали важные документы.

Так, Литва и Польша четко подтвердили, что будут прилагать все усилия, чтобы Украина стала членом ЕС и Североатлантического альянса. Они осудили российскую агрессию, временную оккупацию украинских территорий, действия России в Черном море и поддержали Крымскую платформу.

Еще одним документом является дорожная карта дальнейшего взаимодействия. Она определяет основные направления сотрудничества Люблинского треугольника, среди которых безопасность, оборона, энергетика, противодействие киберугрозами, торговля, культура и борьба с пандемией.

— Сегодня мы подписали важные документы Люблинского треугольника. Они отражают общее европейское прошлое, совместное противодействие современным вызовам и общее будущее Украины в ЕС и НАТО вместе с Польшей и Литвой. Фактически мы предлагаем альтернативу так называемому русскому миру в нашем регионе, — отметил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Обсудили дипломаты и российскую агрессию против Украины, милитаризацию Черноморского региона, ситуацию в Беларуси и угрозы газопровода Северный поток-2.

Польша, Литва и Украина основали формат Люблинский треугольник для координации своих действий. Он предусматривает регулярные встречи с привлечением партнеров, а также консультации между МИД трех стран.

Фото: МИД Украины