Люблинский треугольник: Украина, Польша и Литва создали новый формат для диалога

Польша, Литва и Украина основали формат Люблинский треугольник для координации своих действий.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на совместной пресс-конференции глав МИД Украины, Польши и Литвы в польском Люблине.

— Это формат станет важным элементом развития и укрепления центральной Европы, — сказал он.

Он предусматривает регулярные встречи, включая встречи на полях многосторонних форматов и с привлечением избранных партнеров, а также консультации между МИД трех стран.

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Люблинский треугольник позволит теснее контактировать с Европой.

— Мы будем говорить об экономике, торговле, инвестициях, инфраструктуре и туризме — всем, что способно еще теснее объединить наши страны, — отметил глава МИД Украины.

Участники формата договорились координировать действия для защиты международного права в НАТО, ООН, ЕС, Совете Европы и ОБСЕ.

— Нет ничего более естественного в этой части Европы, чем союз трех народов: поляков, литовцев и украинцев, — добавил он.

Также Украина, Польша и Литва задекларировали, что не признают незаконной оккупации Россией Крыма.

Польшу привлекают к переговорам

Украина хочет привлечь Польшу к переговорам по деоккупации Крыма.

МИД Украины создали международную платформу Крым — это Украина, на которой хотят также видеть США, Великобританию и ЕС.

Польша выражает свою поддержку Украине в вопросе непризнания незаконной оккупации Крыма Россией.