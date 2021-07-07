Країни Люблінського трикутника офіційно підтримали вступ України в НАТО та ЄС

Міністри закордонних справ України Дмитро Кулеба, Литви Габріелюс Ландсбергіс та Польщі Збіґнєв Рау провели третє засідання Люблінського трикутника, під час якого підписали важливі документи.

Так, Литва та Польща чітко підтвердили, що докладатимуть всіх зусиль, щоб Україна стала членом ЄС та Північноатлантичного альянсу. Вони засудили російську агресію, тимчасову окупацію українських територій, дії Росії в Чорному морі й підтримали Кримську платформу.

Ще одним документом є дорожня карта подальшої взаємодії. Вона визначає основні напрямки співпраці Люблінського трикутника, серед яких безпека, оборона, енергетика, протидія кіберзагрозам, торгівля, культура і боротьба з пандемією.

– Сьогодні ми підписали важливі документи Люблінського трикутника. Вони відображають спільне європейське минуле, спільну протидію сучасним викликам і спільне майбутнє України в ЄС і НАТО разом з Польщею та Литвою. Фактично ми пропонуємо альтернативу так званому рускому міру в нашому регіоні, – зазначив очільник МЗС України Дмитро Кулеба.

Обговорили дипломати і російську агресію проти України, мілітаризацію Чорноморського регіону, ситуацію в Білорусі й загрози газопроводу Північний потік-2.

Польща, Литва і Україна заснували формат Люблінський трикутник для координації своїх дій. Він передбачає регулярні зустрічі з залученням партнерів, а також консультації між МЗС трьох країн.

Фото: МЗС України