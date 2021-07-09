Кабмин просит СНБО ввести санкции против Беларуси: в списке сын Лукашенко и чиновники

Кабинет министров рекомендовал Совету национальной безопасности и обороны ввести санкции против 52 граждан Беларуси, причастных к фальсификациям результатов президентских выборов в стране, запугиваниям, репрессиям, насильственному подавлению мирных протестов и применению пыток.

Документ одобрили в связи с решениями Совета ЕС от 2 октября 2020 года и от 6 ноября 2020 года о введении ограничительных мер против этих лиц.

В список из 52 граждан попали несколько крупных чиновников, а также сын самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко Виктор. Он же является его советником по вопросам нацбезопасности и членом Совбеза.

Также в перечне оказались:

глава администрации Лукашенко Игорь Сергеенко;

пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт;

глава МВД Иван Кубраков;

глава Конституционного суда Петр Миклашевич;

глава ЦИК Беларуси Лидия Ермошина;

глава КГБ Иван Тертель;

глава следом Иван Носкевич.

Список планируют передать на рассмотрение СНБО в течение месяца.

24 июня в ЕС одобрили новый пакет секторальных санкций против Беларуси.

Ограничения ввели из-за инцидента с вынужденной посадкой самолета ирландской авиакомпании Ryanair в аэропорту Минска и задержания журналиста Романа Протасевича и Софии Сапеги.