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Факты / Украина / Политика
Вікторія Гірко |

Кабмин просит СНБО ввести санкции против Беларуси: в списке сын Лукашенко и чиновники

протести в білорусі

Кабинет министров рекомендовал Совету национальной безопасности и обороны ввести санкции против 52 граждан Беларуси, причастных к фальсификациям результатов президентских выборов в стране, запугиваниям, репрессиям, насильственному подавлению мирных протестов и применению пыток.

Документ одобрили в связи с решениями Совета ЕС от 2 октября 2020 года и от 6 ноября 2020 года о введении ограничительных мер против этих лиц.

В список из 52 граждан попали несколько крупных чиновников, а также сын самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко Виктор. Он же является его советником по вопросам нацбезопасности и членом Совбеза.

Также в перечне оказались:

  • глава администрации Лукашенко Игорь Сергеенко;
  • пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт;
  • глава МВД Иван Кубраков;
  • глава Конституционного суда Петр Миклашевич;
  • глава ЦИК Беларуси Лидия Ермошина;
  • глава КГБ Иван Тертель;
  • глава следом Иван Носкевич.

Список планируют передать на рассмотрение СНБО в течение месяца.

24 июня в ЕС одобрили новый пакет секторальных санкций против Беларуси.

Ограничения ввели из-за инцидента с вынужденной посадкой самолета ирландской авиакомпании Ryanair в аэропорту Минска и задержания журналиста Романа Протасевича и Софии Сапеги.

Источник: Кабмин

Фото: Depositphotos

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