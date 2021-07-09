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Факти / Україна / Політика
Вікторія Гірко |

Кабмін просить РНБО ввести санкції проти Білорусі: у списку син Лукашенка і посадовці

протести в білорусі

Кабінет міністрів рекомендував Раді національної безпеки і оборони запровадити санкції проти 52 громадян Білорусі, причетних до фальсифікацій результатів президентських виборів у країні, залякувань, репресій, насильницького придушення мирних протестів, і застосування тортур.

Документ схвалили у зв’язку з рішеннями Ради ЄС від 2 жовтня 2020 року та від 6 листопада 2020 року про запровадження обмежувальних заходів проти цих осіб.

У список з 52 громадян потрапили кілька великих посадовців, а також син самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка Віктор. Він же є його радником з питань нацбезпеки і членом Радбезу.

Також у переліку опинилися:

  • глава адміністрації Лукашенка Ігор Сергеєнко;
  • прес-секретар Лукашенка Наталія Ейсмонт;
  • глава МВС Іван Кубраков;
  • глава Конституційного суду Петро Міклашевич;
  • глава ЦВК Білорусі Лідія Єрмошина;
  • глава КДБ Іван Тертель;
  • глава Слідкому Іван Носкевич.

Список планують передати на розгляд РНБО протягом місяця.

24 червня у ЄС схвалили новий пакет секторальних санкцій проти Білорусі.

Обмеження запровадили через інцидент із вимушеною посадкою літака ірландської авіакомпанії Ryanair в аеропорту Мінська та затримання журналіста Романа Протасевича і Софії Сапеги.

Джерело: Урядовий портал

Фото: Depositphotos

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