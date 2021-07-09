За даними німецького видання Der Spiegel, уряд ФРН вже розробив варіанти компенсацій для України, якщо через запуск Північного потоку-2 вона втратить транзит газу через свою територію.

Der Spiegel, повідомляє що у разі досягнення домовленостей між Сполученими Штатами і Німеччиною щодо цього газогону, то ФРН може надати Україні допомогу в енергетичній сфері.

Йдеться також про ймовірний вклад кількох мільярдів у ремонт зношеної газотранспортної мережі України.

Ще одним варіантом, який може запропонувати Берлін, є пропозиція співпрацювати у сфері виробництва водню.

Позиція України щодо Північного потоку-2

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль у інтерв’ю литовському виданню заявив, що ЄС має достатньо важелів впливу для протидії цьому проекту, навіть якщо газопровід запустять в експлуатацію.

На думку Шмигаля, Євросоюз міг би обмежити використання Газпромом трубопроводів Опал та Євгал.

Детальніше про інтерв’ю Дениса Шмигаля щодо Північного потоку-2, читайте в матеріалі.

Джерело: Der Spiegel