Європейський Союз має достатньо важелів впливу для протидії Північному потоку-2. Цьому не може завадити навіть те, що будівництво газопроводу перебуває на завершальному етапі.

Таке переконання прем’єр-міністр Денис Шмигаль висловив у інтерв’ю литовським журналістам.

– Навіть якщо Північний потік запрацює, компетентні органи ЄС можуть обмежити використання Газпромом трубопроводів Опал та Євгал, які є наземними продовженнями як Північного потоку, так і Північного потоку-2 відповідно до вимог Третього енергетичного пакету ЄС, – зауважив Денис Шмигаль.

Очільник уряду наголошує: Північний потік-2 є енергетичною зброєю Кремля не тільки проти України, а й проти Європи та США.

– Цей проект в довгостроковій перспективі є деструктивним для всіх, адже містить низку загроз. Головною з них є безпекова, – вважає він.

Однак Денис Шмигаль обіцяє, що для протидії цьому проекту Україна залучатиме якомога більше сторін.

Так, прем’єр-міністр вдячний Європейській Раді за рішення продовжити термін дії економічних санкцій стосовно РФ до січня 2022 року.

Північний потік-2 будується з Росії до Німеччини по дну Балтійського моря з метою прямого постачання газу до Європи.

12 липня президент України Володимир Зеленський під час свого візиту до Німеччини обговорюватиме питання будівництва газопроводу з канцлером Ангелою Меркель.

Джерело: LRT