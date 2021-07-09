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Факты / Украина / Политика
Софія Зінов'єва |

В немецком правительстве раскрыли темы разговора Зеленского и Меркель

Ангела Меркель

В немецком правительстве рассказали о темах, которые канцлер Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский обсудят на встрече 12 июля.

Представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт сообщил, что канцлер примет Зеленского в 19.00 по местному времени (20.00 по киевскому) в Федеральной канцелярии, где запланирован совместный ужин.

Обсудят лидеры двусторонние отношения между странами, вопросы урегулирования конфликта на Донбассе и выполнения Минских договоренностей, внедрения реформ в Украине, а также экономику и отношения с Россией, отметил Зайберт.

Визит Зеленского в Германию

Глава МИД Дмитрий Кулеба заверил, что в ходе визита будет поднят вопрос строительства Северного потока-2 и угрозу, которую оно создает для Украины.

По словам министра, президент едет в Германию с четкой позицией, которую будет отстаивать и не отступится от нее.

Более о встрече с немецким канцлером Ангелой Меркель, читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Правительство Германии

Фото: Depositphotos

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