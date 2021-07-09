У німецькому уряді розповіли про теми, які канцлер Ангела Меркель та президент України Володимир Зеленський обговорять на зустрічі 12 липня.

Представник уряду ФРН Штеффен Зайберт повідомив, що канцлер прийме Зеленського о 19.00 за місцевим часом (20.00 за київським) у Федеральній канцелярії, де запланована спільна вечеря.

Обговорять лідери двосторонні відносини між країнами, питання врегулювання конфлікту на Донбасі і виконання Мінських домовленостей, запровадження реформ в Україні, а також економіку і відносини з Росією, зазначив Зайберт.

Візит Зеленського до Німеччини

Голова МЗС Дмитро Кулеба запевнив, що у ході візиту буде піднято питання будівництва Північного потоку-2 і загрозу, яку воно створює для України.

За словами міністра, президент їде до Німеччини із чіткою позицією, яку буде відстоювати і не відступиться від неї.

Більше про зустріч із німецьким канцлером Ангелою Меркель, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Уряд Німеччини