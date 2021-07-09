В ходе визита в Германию президент Владимир Зеленский планирует представить убедительные аргументы относительно важности прекращения строительства газопровода Северный поток-2.

Об этом заявил новоиспеченный пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров на своем первом брифинге.

— Он везет аргументы, которые должны убедить в том, что этот газопровод вредит как Украине, так и европейским странам, — сказал Никифоров.

Кроме газопровода, лидеры будут говорить о решении конфликта на Донбассе, роль Германии в Нормандском формате, энергетической безопасности и деоккупации Крыма.

— Конечно же, мы ожидаем представления Германии на высоком уровне на Крымской платформе, — рассказал пресс-секретарь.

Разговор пойдет и о реформировании угольной промышленности в Украине и экономическом сотрудничестве, отметил Никифоров.

Встреча Зеленского и Меркель

12 июля состоится встреча Ангелы Меркель и Владимира Зеленского в Берлине.

На 20.00 по киевскому времени запланирован совместный ужин в Федеральной канцелярии.

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