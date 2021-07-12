Шмыгаль в Раде расскажет о работе Кабмина летом

Народные депутаты хотят заслушать отчет премьер-министра Дениса Шмыгаля о работе правительства и планах на лето. Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков на согласительном совете заявил, что главу Кабмина пригласили выступить в пятницу, 16 июля, во время часа вопросов к правительству.

– Много вопросов накопилось. Я думаю, что нам надо понимать, как планирует действовать правительство фактически в летние месяцы. Поэтому на пятницу приглашаем премьер-министра Дениса Шмыгаля, – заявил спикер парламента.

Текущая неделя — последняя пленарная перед летними каникулами Верховной Рады. Однако народные депутаты еще соберутся на два внеочередных заседания — 13 и 15 июля.

Разумков уже подписал распоряжение о созыве такого заседания во вторник.

Однако Рада может еще собраться и на внеочередную сессию — где-то в августе, перед Днем независимости, прогнозирует первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук.