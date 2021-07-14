Президент Украины Владимир Зеленский впервые пообщался по телефону с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.

Лидеры государств поздравили друг друга с десятой годовщиной стратегического партнерства между Украиной и КНР и подтвердили, что готовы к дальнейшему сотрудничеству.

Владимир Зеленский поблагодарил Си Цзиньпина за поставки вакцин против коронавируса в Украину.

– Эти вакцины спасли жизнь многим украинцам, – отметил глава государства.

Совместная борьба с пандемией коронавируса и сотрудничество, отметили лидеры государств, является живым воплощением дружбы между народами.

– Китай – торгово-экономический партнер Украины номер один в мире. И мы заинтересованы в полной реализации потенциала двустороннего взаимодействия, прежде всего в сферах торговли и крупных инфраструктурных проектов, – отметил президент.

Глава украинского государства отмечает: несмотря на глобальную пандемию товарооборот между Украиной и Китаем растет второй год подряд.

По его словам, это свидетельствует о продуктивном двустороннем сотрудничестве.

Сотрудничество Украины и Китая

Владимир Зеленский призвал китайских инвесторов участвовать в проектах по развитию инфраструктуры морских портов, строительства и модернизации дорог, развития железных дорог, городской инфраструктуры и муниципального хозяйства.

Кроме того, президент сообщил, что Украина заинтересована в наращивании экспорта в Китай и расширении сотрудничества по переработке сельскохозяйственной продукции.

Глава КНР отметил важность президентского проекта Большое строительство и сообщил, что Китай готов сотрудничать в этом направлении.

Кроме того, стороны уделили внимание потенциалу сотрудничества в области торговли и возможности увеличения ее объемов. Владимир Зеленский выразил надежду, что Украина может стать “мостом в Европу” для китайского бизнеса.

Вопрос безвиза

Руководители государств обсудили важность развития межчеловеческих контактов между странами и договорились заключить соглашение о безвизе между Украиной и Китаем.

Владимир Зеленский подтвердил неизменность позиции Украины в вопросе единого Китая. Глава КНР, в свою очередь, подчеркнул, что Китай уважает путь независимости, избранный украинским народом, поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

Лидеры государств обменялись приглашениями совершить визиты в удобное время.