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Факти / Україна / Політика
Тетяна Забожко |

Безвіз із Китаєм та запрошення в гості: Зеленський уперше поговорив із Сі Цзіньпіном

володимир зеленський

Президент України Володимир Зеленський уперше поспілкувався телефоном із головою Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіном.

Лідери держав привітали один одного із десятою річницею стратегічного партнерства між Україною та КНР і підтвердили, що готові до подальшої співпраці.

Володимир Зеленський подякував Сі Цзіньпіну за постачання вакцин проти коронавірусу до України.

– Ці вакцини врятували життя багатьом українцям, – зазначив глава держави.

Спільна боротьба з пандемією коронавірусу та співробітництво, зауважили лідери держав, є живим втіленням дружби між народами.

– Китай – торговельно-економічний партнер України номер один у світі. І ми зацікавлені в повній реалізації потенціалу двосторонньої взаємодії, насамперед у сферах торгівлі та великих інфраструктурних проектів, – зауважив президент.

Глава української держави відзначає: попри глобальну пандемію товарообіг між Україною й Китаєм зростає другий рік поспіль.

За його словами, це свідчить про продуктивну двосторонню співпрацю.

Співпраця України та Китаю

Володимир Зеленський закликав китайських інвесторів брати участь у проектах із розвитку інфраструктури морських портів, будівництва й модернізації доріг, розвитку залізниць, міської інфраструктури й муніципального господарства.

Крім того, президент повідомив, що Україна зацікавлена в нарощуванні експорту до Китаю та розширенні співробітництва щодо переробки сільськогосподарської продукції.

Голова КНР відзначив важливість президентського проекту Велике будівництво й повідомив, що Китай готовий співпрацювати в цьому напрямку.

Крім того, сторони приділили увагу потенціалу співпраці в галузі торгівлі та можливості збільшення її обсягів. Володимир Зеленський висловив сподівання, що Україна може стати “містком у Європу” для китайського бізнесу.

Питання безвізу

Очільники держав обговорили важливість розвитку міжлюдських контактів між країнами та домовились укласти Угоду про безвіз між Україною й Китаєм.

Володимир Зеленський підтвердив незмінність позиції України в питанні єдиного Китаю. Голова КНР, у свою чергу, підкреслив, що Китай поважає шлях незалежності, обраний українським народом, підтримує суверенітет і територіальну цілісність України.

Лідери держав обмінялися запрошеннями здійснити візити в зручний час.

Джерело: Офіс президента

Фото: Офіс президента

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