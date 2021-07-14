Президент України Володимир Зеленський уперше поспілкувався телефоном із головою Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіном.

Лідери держав привітали один одного із десятою річницею стратегічного партнерства між Україною та КНР і підтвердили, що готові до подальшої співпраці.

Володимир Зеленський подякував Сі Цзіньпіну за постачання вакцин проти коронавірусу до України.

– Ці вакцини врятували життя багатьом українцям, – зазначив глава держави.

Спільна боротьба з пандемією коронавірусу та співробітництво, зауважили лідери держав, є живим втіленням дружби між народами.

– Китай – торговельно-економічний партнер України номер один у світі. І ми зацікавлені в повній реалізації потенціалу двосторонньої взаємодії, насамперед у сферах торгівлі та великих інфраструктурних проектів, – зауважив президент.

Глава української держави відзначає: попри глобальну пандемію товарообіг між Україною й Китаєм зростає другий рік поспіль.

За його словами, це свідчить про продуктивну двосторонню співпрацю.

Співпраця України та Китаю

Володимир Зеленський закликав китайських інвесторів брати участь у проектах із розвитку інфраструктури морських портів, будівництва й модернізації доріг, розвитку залізниць, міської інфраструктури й муніципального господарства.

Крім того, президент повідомив, що Україна зацікавлена в нарощуванні експорту до Китаю та розширенні співробітництва щодо переробки сільськогосподарської продукції.

Голова КНР відзначив важливість президентського проекту Велике будівництво й повідомив, що Китай готовий співпрацювати в цьому напрямку.

Крім того, сторони приділили увагу потенціалу співпраці в галузі торгівлі та можливості збільшення її обсягів. Володимир Зеленський висловив сподівання, що Україна може стати “містком у Європу” для китайського бізнесу.

Питання безвізу

Очільники держав обговорили важливість розвитку міжлюдських контактів між країнами та домовились укласти Угоду про безвіз між Україною й Китаєм.

Володимир Зеленський підтвердив незмінність позиції України в питанні єдиного Китаю. Голова КНР, у свою чергу, підкреслив, що Китай поважає шлях незалежності, обраний українським народом, підтримує суверенітет і територіальну цілісність України.

Лідери держав обмінялися запрошеннями здійснити візити в зручний час.