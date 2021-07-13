Голова комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський прокоментував своє можливе призначення на посаду міністра внутрішніх справ. За його словами, він готовий очолити відомство.

Після офіційної заяви про те, що нинішній глава МВС Арсен Аваков подає у відставку, Слуга народу зібралася на засідання фракції. На засіданні президент Володимир Зеленський запропонував кандидатуру Монастирського.

– Вирішив відповісти “так” на пропозицію президента очолити МВС. Це сталося буквально кілька хвилин тому. Я розумію, на яку жертву я йду як людина, як особистість і як політик. Але я зробив цей вибір і буду претендувати на цю посаду, – розповів Монастирський журналістам в Києві.

Уже відомо, що голосування за відставку Авакова відбудеться в залі парламенту 15 липня.

Призначити нового главу МВС повинні під час засідання Верховної Ради 16 липня.

Зазначимо, 13 липня Аваков подав у відставку з посади глави МВС. Відповідну заяву оприлюднили на сайті Міністерства внутрішніх справ.

Пізніше в Facebook Аваков подякував за співпрацю всім співробітникам відомства. Під його керівництвом вони працювали з 2014 року.

Фото: Денис Монастирський