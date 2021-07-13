По требованию президента Владимира Зеленского в четверг, 15 июля, в 16.00 состоится внеочередное заседание Верховной Рады. Спикер парламента Дмитрий Разумков подписал сегодня соответствующее распоряжение.

В перечне 13 законопроектов, которые предлагается рассмотреть, подавляющее большинство — это экологические инициативы.

Среди них:

о государственном экологическом контроле (№3091);

о территории Изумрудной сети (№4461);

о промышленном загрязнении (№4167);

о сохранении лесов (№5650);

о регулировании выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (№5339);

об усилении ответственности за незаконную добычу полезных ископаемых (№3576);

об имплементации международных соглашений и директив ЕС в сфере охраны животного и растительного мира (№2351).

Разумков также акцентировал внимание на законопроекте №5463, который касается внедрения электронной регистрации и декларирования места жительства в Украине.

Полный список законопроектов — в скан-копии распоряжения спикера Рады.

Разумков созывает на 15 июля внеочередное заседание Рады / 2 фотографии

13 июля 16.00 также состоится внеочередное заседание Верховной Рады. Повестка дня значительно короче – в целом пять законопроектов.

В частности, планируется принятие законопроекта №5596 о легализации медицинского каннабиса.