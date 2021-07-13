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Факты / Украина / Политика
Валентина Летяк |

Разумков созывает на 15 июля внеочередное заседание Рады

дмитро разумков

По требованию президента Владимира Зеленского в четверг, 15 июля, в 16.00 состоится внеочередное заседание Верховной Рады. Спикер парламента Дмитрий Разумков подписал сегодня соответствующее распоряжение.

В перечне 13 законопроектов, которые предлагается рассмотреть, подавляющее большинство — это экологические инициативы.

Среди них:

  • о государственном экологическом контроле (№3091);
  • о территории Изумрудной сети (№4461);
  • о промышленном загрязнении (№4167);
  • о сохранении лесов (№5650);
  • о регулировании выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (№5339);
  • об усилении ответственности за незаконную добычу полезных ископаемых (№3576);
  • об имплементации международных соглашений и директив ЕС в сфере охраны животного и растительного мира (№2351).

Разумков также акцентировал внимание на законопроекте №5463, который касается внедрения электронной регистрации и декларирования места жительства в Украине.

Полный список законопроектов — в скан-копии распоряжения спикера Рады.

позачергове засідання Ради
позачергове засідання Ради
позачергове засідання Ради
позачергове засідання Ради
Разумков созывает на 15 июля внеочередное заседание Рады / 2 фотографии

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13 июля 16.00 также состоится внеочередное заседание Верховной Рады. Повестка дня значительно короче – в целом пять законопроектов.

В частности, планируется принятие законопроекта №5596 о легализации медицинского каннабиса.

Фото: УНИАН

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