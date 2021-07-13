Разумков созывает на 15 июля внеочередное заседание Рады

По требованию президента Владимира Зеленского в четверг, 15 июля, в 16.00 состоится внеочередное заседание Верховной Рады. Спикер парламента Дмитрий Разумков подписал сегодня соответствующее распоряжение.
В перечне 13 законопроектов, которые предлагается рассмотреть, подавляющее большинство — это экологические инициативы.
Среди них:
- о государственном экологическом контроле (№3091);
- о территории Изумрудной сети (№4461);
- о промышленном загрязнении (№4167);
- о сохранении лесов (№5650);
- о регулировании выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (№5339);
- об усилении ответственности за незаконную добычу полезных ископаемых (№3576);
- об имплементации международных соглашений и директив ЕС в сфере охраны животного и растительного мира (№2351).
Разумков также акцентировал внимание на законопроекте №5463, который касается внедрения электронной регистрации и декларирования места жительства в Украине.
Полный список законопроектов — в скан-копии распоряжения спикера Рады.
13 июля 16.00 также состоится внеочередное заседание Верховной Рады. Повестка дня значительно короче – в целом пять законопроектов.
В частности, планируется принятие законопроекта №5596 о легализации медицинского каннабиса.