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Валентина Летяк |

Разумков скликає на 15 липня позачергове засідання Ради

дмитро разумков

На вимогу президента Володимира Зеленського у четвер, 15 липня, о 16.00 відбудеться позачергове засідання Верховної Ради. Спікер парламенту Дмитро Разумков підписав сьогодні відповідне розпорядження.

У переліку 13 законопроектів, які пропонується розглянути, переважна більшість – це екологічні ініціативи.

Серед них:

  • про державний екологічний контроль (№3091);
  • про території Смарагдової мережі (№4461);
  • про промислове забруднення (№4167);
  • про збереження лісів (№5650);
  • про регулювання викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря (№5339);
  • щодо посилення відповідальності за незаконне видобування корисних копалин (№3576);
  • щодо імплементації міжнародних угод та директив ЄС у сфері охорони тваринного і рослинного світу (№2351).

Разумков також акцентував увагу на законопроекті №5463, який стосується впровадження електронної реєстрації та декларування місця проживання в Україні.

Повний список законопроектів – у скан-копії розпорядження спікера Ради.

позачергове засідання Ради
позачергове засідання Ради
позачергове засідання Ради
позачергове засідання Ради
Разумков скликає на 15 липня позачергове засідання Ради / 2 фотографии

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13 липня 16.00 також відбудеться позачергове засідання Верховної Ради. Порядок денний значно коротший – загалом п’ять законопроектів.

Зокрема планується ухвалення законопроекту №5596 щодо легалізації медичного канабісу.

Фото: УНІАН

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