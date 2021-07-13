Разумков скликає на 15 липня позачергове засідання Ради

На вимогу президента Володимира Зеленського у четвер, 15 липня, о 16.00 відбудеться позачергове засідання Верховної Ради. Спікер парламенту Дмитро Разумков підписав сьогодні відповідне розпорядження.
У переліку 13 законопроектів, які пропонується розглянути, переважна більшість – це екологічні ініціативи.
Серед них:
- про державний екологічний контроль (№3091);
- про території Смарагдової мережі (№4461);
- про промислове забруднення (№4167);
- про збереження лісів (№5650);
- про регулювання викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря (№5339);
- щодо посилення відповідальності за незаконне видобування корисних копалин (№3576);
- щодо імплементації міжнародних угод та директив ЄС у сфері охорони тваринного і рослинного світу (№2351).
Разумков також акцентував увагу на законопроекті №5463, який стосується впровадження електронної реєстрації та декларування місця проживання в Україні.
Повний список законопроектів – у скан-копії розпорядження спікера Ради.
13 липня 16.00 також відбудеться позачергове засідання Верховної Ради. Порядок денний значно коротший – загалом п’ять законопроектів.
Зокрема планується ухвалення законопроекту №5596 щодо легалізації медичного канабісу.