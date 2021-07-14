14 липня Кабінет міністрів України підвищив зарплату військовослужбовців розвідувальних органів.

Відповідні зміни буде внесено до постанови КМУ від 30 серпня 2017 року №704.

Зокрема, члени уряду збільшили розмір посадового окладу.

Відтепер посадовий коефіцієнт військовослужбовців кадрового складу становитиме 1,8. У тих військових, які до кадрового складу не належать, коефіцієнт буде 1,4.

Збільшиться й мінімальний розмір премії із 10 до 30%.

Виплачувати надбавку за вислугу років військовослужбовцям розвідувальних органів (крім військовослужбовців строкової військової служби) будуть у розмірі 3% посадового окладу за кожний календарний рік вислуги, але не більше 50% посадового окладу.