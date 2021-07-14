Верховная Рада Украины приняла в целом закон №5068, регулирующий порядок назначения на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия.

За законопроект проголосовали 259 народных избранников.

Закон предусматривает создание Этического совета, в который будут входить трое судей или судей в отставке, личности которых будет определять Совет судей Украины.

Еще трех членов предложат Совет прокуроров, Совет адвокатов и Национальная академия правовых наук Украины в лице Президиума.

Члены Этического совета вправе определять соответствие кандидата на должность члена ВСП критериям профессиональной этики и добродетели.

Принятый закон должен усовершенствовать процесс назначения на должности членов ВСП, чтобы практически реализовать принцип верховенства права.

Кроме этого, закон №5068 определяет Службу дисциплинарных инспекторов ВСП как полностью самостоятельное структурное подразделение.

Депутаты поддержали поправку №733 к этому закону, которая позволяет уволить члена ВСП без разрешения органа, который назначил его на эту должность, то есть без решения съезда судей, адвокатов, прокуроров и прочего.