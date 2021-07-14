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Факти / Україна / Політика
Софія Зінов'єва |

Верховна Рада ухвалила закон про створення Етичної ради та Служби дисциплінарних інспекторів ВСП

верховна рада

Верховна Рада України ухвалила в цілому Закон №5068, який регулює порядок призначення на посади членів Вищої ради правосуддя та діяльності дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя.

За законопроект проголосували 259 народних обранців.

Закон передбачає створення Етичної ради, до якої входитимуть троє суддів або суддів у відставці, особи яких визначатиме Рада суддів України.

Одного члена запропонує Рада прокурорів, одного – Рада адвокатів, а ще одного – Національна академія правових наук України в особі Президії.

Ухвалений закон повинен удосконалити процес призначення на посади членів ВРС, щоб практично реалізувати принцип верховенства права.

Закон №5068 також забезпечить, щоб обрані на посади члени Вищої ради правосуддя відповідали критеріям професійної етики та доброчесності.

Джерело: Верховна Рада

Фото: УНІАН

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