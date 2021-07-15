Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Политика
Максим Зайченко |

Байден и Меркель не будут делать заявлений о Северном потоке-2 по итогам встречи

Байден и Меркель не будут делать заявлений о Северном потоке-2 по итогам встречи

Президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель не будут делать совместных заявлений по газопроводу Северный поток-2 после встречи в Белом доме 15 июля.

Как заявили на брифинге представители Белого дома, политики обсудят Северный поток-2 в ходе самой встречи.

— Мы не ожидаем какого-либо официального заявления или конкретных результатов встречи лидеров по Северному потоку-2. Но, как я уже сказал, команды вели очень продуктивные переговоры по этому набору вопросов и ожидают, что они будут продолжены, — сказал один из представителей администрации США.

Также ожидается, что Байден в разговоре с Меркель снова поднимет вопрос геополитического проекта России и важности разработки конкретных механизмов для того, чтобы газ не использовался в качестве оружия против Украины.

Читайте
Сдачи интересов не будет: зачем Меркель встреча с Байденом и как это повлияет на Украину

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что после запуска газопровода Северный поток-2 Украина должна иметь гарантии нормального газоснабжения на 10-15 лет.

Ранее во время встречи с Меркель Зеленский заявил, что транзит российского газа через Украину является сдерживающим фактором агрессии России.

Источник: White House

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка