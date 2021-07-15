Президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель не будут делать совместных заявлений по газопроводу Северный поток-2 после встречи в Белом доме 15 июля.

Как заявили на брифинге представители Белого дома, политики обсудят Северный поток-2 в ходе самой встречи.

— Мы не ожидаем какого-либо официального заявления или конкретных результатов встречи лидеров по Северному потоку-2. Но, как я уже сказал, команды вели очень продуктивные переговоры по этому набору вопросов и ожидают, что они будут продолжены, — сказал один из представителей администрации США.

Также ожидается, что Байден в разговоре с Меркель снова поднимет вопрос геополитического проекта России и важности разработки конкретных механизмов для того, чтобы газ не использовался в качестве оружия против Украины.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что после запуска газопровода Северный поток-2 Украина должна иметь гарантии нормального газоснабжения на 10-15 лет.

Ранее во время встречи с Меркель Зеленский заявил, что транзит российского газа через Украину является сдерживающим фактором агрессии России.