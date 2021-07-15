Президент США Джо Байден і канцлер Німеччини Ангела Меркель не робитимуть спільних заяв щодо газопроводу Північний потік-2 після зустрічі в Білому домі 15 липня.

Як заявили на брифінгу представники Білого дому, політики обговорять Північний потік-2 в ході самої зустрічі.

– Ми не очікуємо будь-якого офіційних заяв або конкретних результатів зустрічі лідерів щодо Північного потоку-2. Але, як я вже сказав, команди вели дуже продуктивні переговори з цього набору питань і чекають, що вони будуть продовжені, – сказав один з представників адміністрації США.

Також очікується, що Байден у розмові з Меркель знову порушить питання геополітичного проекту Росії та важливості розробки конкретних механізмів для того, щоб газ не використовувався як зброя проти України.

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Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що після запуску газопроводу Північний потік-2 Україна повинна мати гарантії нормального газопостачання на 10-15 років.

Раніше під час зустрічі з Меркель Зеленський заявив, що транзит російського газу через Україну є стримувальним фактором агресії Росії.