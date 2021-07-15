Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Політика
Максим Зайченко |

Байден і Меркель не робитимуть заяв про Північний потік-2 за підсумками зустрічі

Байден і Меркель не робитимуть заяв про Північний потік-2 за підсумками зустрічі

Президент США Джо Байден і канцлер Німеччини Ангела Меркель не робитимуть спільних заяв щодо газопроводу Північний потік-2 після зустрічі в Білому домі 15 липня. 

Як заявили на брифінгу представники Білого дому, політики обговорять Північний потік-2 в ході самої зустрічі.

– Ми не очікуємо будь-якого офіційних заяв або конкретних результатів зустрічі лідерів щодо Північного потоку-2. Але, як я вже сказав, команди вели дуже продуктивні переговори з цього набору питань і чекають, що вони будуть продовжені, – сказав один з представників адміністрації США.

Також очікується, що Байден у розмові з Меркель знову порушить питання геополітичного проекту Росії та важливості розробки конкретних механізмів для того, щоб газ не використовувався як зброя проти України.

Читайте
Зради інтересів не буде: навіщо Меркель зустріч із Байденом і як це вплине на Україну

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що після запуску газопроводу Північний потік-2 Україна повинна мати гарантії нормального газопостачання на 10-15 років.

Раніше під час зустрічі з Меркель Зеленський заявив, що транзит російського газу через Україну є стримувальним фактором агресії Росії. 

Джерело: White House

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка