Президент США Джо Байден і канцлер Німеччини Ангела Меркель не робитимуть спільних заяв щодо газопроводу Північний потік-2 після зустрічі в Білому домі 15 липня.
Як заявили на брифінгу представники Білого дому, політики обговорять Північний потік-2 в ході самої зустрічі.
– Ми не очікуємо будь-якого офіційних заяв або конкретних результатів зустрічі лідерів щодо Північного потоку-2. Але, як я вже сказав, команди вели дуже продуктивні переговори з цього набору питань і чекають, що вони будуть продовжені, – сказав один з представників адміністрації США.
Також очікується, що Байден у розмові з Меркель знову порушить питання геополітичного проекту Росії та важливості розробки конкретних механізмів для того, щоб газ не використовувався як зброя проти України.
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що після запуску газопроводу Північний потік-2 Україна повинна мати гарантії нормального газопостачання на 10-15 років.
Раніше під час зустрічі з Меркель Зеленський заявив, що транзит російського газу через Україну є стримувальним фактором агресії Росії.