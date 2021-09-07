Во вторник, 7 сентября, в Верховной Раде Антон Швачко принял присягу народного депутата Украины.

Швачко займет в парламенте место Дениса Монастырского, который накануне возглавил Министерство внутренних дел.

15 июля 2021 года народные избранники отправили в отставку министра внутренних дел Арсена Авакова. Он возглавлял МВД с 2014 года.

А уже 16 июля главой МВД назначили нардепа от Слуги народа, председателя парламентского Комитета по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского.

Таким образом он сложил депутатский мандат в Верховной Раде. А его место в парламенте должен был занять следующий человек в партийном списке Слуги народа.

23 июля Центральная избирательная комиссия (ЦИК) признала избранным народным депутатом Антона Швачко. А 27 июля ЦИК зарегистрировала его народным избранником от Слуги народа.

Что известно о Швачко

Нардепу 28 лет, он житель города Сумы. Учился в Сумском национальном аграрном университете на факультете маркетинга.

Имеет степень магистра по специальности инженер-технолог ресторанного бизнеса.

В 2019 году на внеочередных парламентских выборах он баллотировался под 139-м номером, однако место в ВР не получил.

В конце июня 2021 года Швачко избрали председателем областного секретариата партии СН в Сумской области.

Подробнее о биографии Антона Швачко, и чем он занимается читайте в материале на Фактах ICTV.