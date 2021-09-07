7 вересня під час першого засідання шостої сесії Верховної Ради дев’ятого скликання Антон Швачко склав присягу народного депутата.

Місце в парламенті він отримав завдяки тому, що Денис Монастирський склав мандат та обійняв посаду міністра внутрішніх справ замість Арсена Авакова.

За кандидатуру Антона Швачка 23 липня проголосували 14 членів Центральної виборчої комісії.

До парламенту 28-річний житель Сум балотувався в 2019 році на позачергових парламентських виборах під 139-м номером. Однак потрапити до Ради зміг тільки після призначення Монастирського міністром.

Факти ICTV дізнались, хто такий Антон Швачко та чим він займається.

Що відомо про Антона Швачка

Антон Швачко народився 11 грудня 1992 року в Сумах. Навчався у Сумському національному аграрному університеті на факультеті маркетингу.

Здобув освітньо-кваліфікаційний рівень магістра за спеціальністю Інженер-технолог ресторанного бізнесу. Маркетолог.

У 2019 році на позачергових парламентських виборах балотувався під 139-м номером, однак місце в ВР не отримав.

Під час подачі документів кандидатів від Слуги народу до Центрвиборчкому Швачко зазначав, що він безпартійний та безробітний.

У той період він проживав в Сумах та не був судимий.

Наприкінці червня 2021 року Антона Швачка обрали головою обласного секретаріату партії СН в Сумській області.

Декларація Антона Швачка

У декларації за 2018 рік, яку Швачко подав перед балотуванням в нардепи, вказано дві квартири в Сумах.

Квартирою, площею 30,67 кв. м, він володіє разом з матір’ю. А іншою – площею 85,2 кв. м володіє сам.

Також у декларації вказано ще один житловий будинок, площею 40.5 кв. м, та земельна ділянка у Сумах. Вони оформлені на матір нового нардепа Надію.

У декларації Антон ще зазначив, що зберігає готівкою $27 тис., €15 тис. і 250 тис. грн. Окрім цього, на рахунку в ПриватБанку в нього є 283 650 тис. грн.

Відставка Авакова та звільнення мандату Монастирського

15 липня 2021 року нардепи відправили у відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

16 липня відомство очолив Денис Монастирський та склав депутатський мандат. Його місце в парламенті звільнилося для наступного кандидата в партійному списку Слуги народу – Антона Швачка.

Саме так у червні 2020-го ЦВК наділила повноваженнями Дениса Маслова. Він під 138-м номером посів у ВР місце Олександра Ткаченка, який став міністром культури та інформполітики.

Фото: Антон Швачко