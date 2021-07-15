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Факты / Украина / Политика
Наташа Тарчевська |

Корниенко: Аваков — лучший вариант на должность мэра Харькова

Арсен Аваков

Арсен Аваков может стать кандидатом на пост мэра Харькова. Об этом заявил глава партии Слуга народа Александр Корниенко.

Он отметил, что готов поддержать бывшего министра МВД, если Харьковская областная парторганизация Слуги народа выдвинет его кандидатуру.

— В вопросе о том, русский ли город Харьков или какой-то там малороссийский, это была окончательная точка в том, что Харьков — украинский город, — добавил Корниенко.

15 июля Верховная Рада Украины поддержала увольнение Арсена Авакова с должности министра внутренних дел.

Главой МВД Арсен Аваков был еще с 2014 года. Украинские эксперты, которых опросили Факты ICTV, не верят в то, что Арсен Аваков исчезнет с политической арены.

В то же время следующим главой МВД может стать Денис Монастырский.

Сейчас он находится на должности председателя Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности.

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