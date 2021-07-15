Корнієнко: Аваков – найкращий варіант на посаду мера Харкова

Арсен Аваков може стати кандидатом на посаду мера Харкова. Про це заявив голова партії Слуга народу Олександр Корнієнко.

Він зауважив, що готовий підтримати колишнього міністра МВС, якщо Харківська обласна парторганізація Слуги народу висуне його кандидатуру.

– У питанні про те, чи російське місто Харків чи якесь там малоросійське, це була остаточна крапка в тому, що Харків – українське місто, – додав Корнієнко.

15 липня Верховна Рада України підтримала звільнення Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ.

На посаді він перебував ще з 2014 року. Українські Однак експерти, яких опитали Факти ICTV, не вірять у те, що Арсен Аваков зникне з політичної арени.

Водночас наступним головою МВС може стати Денис Монастирський.

Зараз він перебуває на посаді голови Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності.