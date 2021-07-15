Голосование в Верховной Раде за назначение Дениса Монастырского министром внутренних дел состоится уже завтра, 16 июля. Почти все парламентские фракции уже определились, как будут голосовать за его кандидатуру.

Так, в Слуге народа уже есть 226 подписей за кандидатуру Монастырского. По словам замглавы фракции Евгении Кравчук, в Слуге народа нет ни одного народного депутата, который бы воздержался.

— В 12.00 состоится заседание фракции по поводу кандидатуры Монастырского… Я убеждена, что есть точно больше чем 226 подписей (во фракции Слуга народа — Ред.). Я не видела ни одного члена фракции, который бы воздержался, — рассказала она.

В ОПЗЖ еще не определились по поводу голосования за кандидатуру Монастырского.

— Мы не можем пока его поддержать, потому что мы с ним даже не общались, — рассказал сопредседатель фракции Юрий Бойко.

Европейская солидарность не будет голосовать за назначение Монастырского, сообщила сопредседатель фракции Ирина Геращенко.

— Европейская солидарность — единственная политическая команда в парламенте, которая не голосовала ни за Разумкова, ни за министров, ни за премьер-министров, ни за СБУ. Мы в оппозиции, а классическая, европейская, оппозиция не несёт ответственности за бюджет и за кадровые решения правительства. Очевидно, что мы не будем голосовать за кандидатуру Дениса Монастырского, — заявила Геращенко.

Фракция Голос также не будет голосовать за назначение Монастырского, сообщил один из ее лидеров Ярослав Железняк.

— Мы фракция оппозиции, поэтому голосовать за это назначение не будем. Это очевидно, это уже как аксиома, — сообщил он.

Во фракции Батькивщина еще не делали заявлений относительно того, будут ли голосовать за кандидатуру Монастырского на должность главы МВД. При этом фракция во время сегодняшнего голосования частично не поддержала отставку Арсена Авакова.

Напомним, 15 июля депутаты парламента отправили в отставку министра внутренних дел Арсена Авакова.

Решение поддержал 291 народный депутат. Против проголосовало семеро народных избранников, воздержались 17, не голосовали 36.

Фото: Денис Монастырский